Martedì 17 maggio, ore 21,00, presso lo ZAC! – Movicentro Ivrea, per la presentazione del libro: «RAMMENDARE. Il lavoro sociale ed educativo come leva per lo sviluppo» di Patrizia Luongo, Andrea Morniroli, Marco Rossi-Doria (ed. Donzelli). Gli autori dialogheranno con Mariella Ottino, Reginaldo Palermo e Lucia Panzieri.

Partendo dalla convinzione che la vera crescita è possibile solo chiamando tutti a un’opera di rammendo delle fratture prodotte dalle disuguaglianze il testo (di due operatori nel campo sociale insieme a un’economista) è un appello al mondo del lavoro sociale perché ripensi sé stesso e il proprio modo di operare e di raccontarsi all’esterno. Ma ma anche al decisore politico perché riconosca a chi lavora con i marginali e i deboli un ruolo attivo nell’orientare l’utilizzo delle risorse.

A proposito della scuola, osservano gli autori, resta un presidio e talvolta l’unica istituzione vicina ai cittadini, pertanto è irrinunciabile, ma da sola non riesce a farcela, ci vuole una comunità educante più larga. Il lavoro sociale ed educativo deve imboccare una strada nuova: quella indicata dagli esempi di cittadinanza attiva.

Centro dei ragionamenti e delle esperienze sviluppate nel libro, è la la constatazione che l’Italia non può sperare in uno sviluppo effettivo se lascerà fuori dal proprio orizzonte troppi suoi cittadini, milioni di persone che vivono diverse forme di fragilità ed esclusione. E di fronte a questo va riabilitata l’aspirazione alla politica, che deve poter rimettere al centro la comune polis.

Oggi – si osserva nel libro – anche quando sollecitati, i partiti parlano poco e male con la parte debole della società e con i saperi e le proposte del mondo del fare sociale,. Un mondo che ha scelto la prossimità con ogni parte debole di questa società. Una società che, se non affronta di petto e alle radici le disuguaglianze, non può tenere.

L’incontro è organizzato da: Associazione culturale Rosse Torri, Laboratorio Civico Ivrea, Associazione Gessetti Colorati e Cooperativa ZAC Zone Attive di Cittadinanza, con la collaborazione della Libreria Mondadori di Ivrea.

Patrizia Luongo, si occupa di povertà, disuguaglianza nei redditi, uguaglianza nelle opportunità ed economia dell’istruzione e del lavoro. Consulente per l’OCSE, la Banca mondiale e l’ONU, oggi lavora come economista per il Forum Disuguaglianze Diversità.

Andrea Morniroli, eporediese a Napoli da oltre venti anni, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità e socio della cooperativa Dedalus di Napoli, si occupa di welfare e, in particolare, di migrazioni, marginalità urbane, innovazione sociale e politiche educative.

Marco Rossi-Doria, a lungo maestro elementare, ha fondato i Maestri di strada Ha lavorato sui diritti dell’infanzia nell’UE e all’ONU ed è stato sottosegretario all’Istruzione. E’ presidente dell’impresa sociale Con i bambini.

