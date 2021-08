Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIAVERANO. Prima della pausa di ferragosto, si prosegue con la programmazione estiva di Morenica_NET con uno spettacolo sui generis, previsto per la serata di martedì 10 agosto (e non nel fine settimana) proprio per gli impegni artistici dei suoi protagonisti, spesso ingaggiati dal Cirque du Soleil, la famosa compagnia di Montréal che presenta formidabili spettacoli di arte circense in tutto il mondo.

Caio Sorana e Clément Malin sono infatti il giocoliere e l’equilibrista autori di INBOX, lo spettacolo di nouveau cirque che per motivi tecnici sarà presentato il 10 agosto h 21.30 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano anziché nel cortile del Museo Garda ad Ivrea come previsto.

Lo spettacolo è la prima creazione della Compagnia Soralino, un gioco di corpi e scatole di cartone, una sorta di attualizzazione del mito di Sisifo dove Malin & Sorana appaiono maestri nel mostrare la complessità della vita quotidiana in uno show che li vede coinvolti in una lotta tra trasformazioni ed equilibrismi. Ne hanno scritto: Caio Sorana e Clément Malin fanno e disfanno i loro cartoni, li impilano, giocano all’equilibrio e al disequilibrio. Traslocatori dell’assurdo e magazzinieri dell’inutile, raggiungono le cime nell’arte di convincervi che mai, l’oggetto dominerà l’uomo.

Prima dello spettacolo, il consueto tour alla scoperta del territorio a cura di Life in Progress, l’archetour con guida “I misteri del Duomo di Ivrea” con partenza alle h 17, maggiori informazioni sul sito agenzialifeinprogress.com, prenotazioni al numero tel. 389 84 24 683.

Il programma prosegue con…

Ancora il tema ambientale affrontato dalla Compagnia La Ribalta sabato 21 agosto nello spettacolo Il Settimo Continente, ovvero l’enorme isola di plastica presente nell’Oceano Pacifico scoperta ormai trent’anni fa da Charles Moore.

Sabato 28 agosto Morenica_Net ospita Roberto Latini in Cantico dei Cantici inno alla bellezza che ha vinto due Premi Ubu nel 2017 per miglior attore e performer e miglior progetto sonoro.

• La stagione Morenica NET – Whatever It Takes è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda. Con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Corto Circuito Piemonte 2020; Comune di Ivrea e Fondazione Guelpa; Fondazione CRT; Regione Piemonte; Comune di Chiaverano. Sponsor AEG Cooperativa, in collaborazione con Associazione Pubblico 08, ZAC! Zone Attive di Cittadinanza, La Galleria del Libro di Ivrea, NaturLife, Tour operator Life in Progress, Associazione Sensounico. Media partnership Turismo Torino e Provincia, Ivrea Smart City App.

Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e prevedono il distanziamento dei posti a sedere. Per le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare non vi è obbligo di distanziamento fisico. Gli spettatori sono invitati al rispetto delle disposizioni di sicurezza, ad indossare la mascherina, a non creare assembramento ed a collaborare con l’organizzazione per la registrazione dei dati personali.

In caso di pioggia, per gli eventi all’aperto sono previste sedi alternative.

Prevendita

• La Galleria del Libro, Via Palestro 70, Ivrea (tel. 0125 641212)

• Alimentari La Censa, Chiaverano (tel. 0125 54813)

Vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Posti limitati, necessaria la prenotazione ai numeri tel 3383781032 – 3387625380 – 347973196, biglietto intero euro 12, ridotto (under 12) euro 9.

