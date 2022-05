Mariegola o magiostrina.

Se scrivo mariegola o magiostrina, forse non capite di che cosa parlo, vi aiuto se scrivo paglietta! Con il termine paglietta si indica un cappello di paglia, perlopiù da uomo, rigido, dalla corona dura e piatta e dalla falda circolare racchiusa in un nastro Petersham che può essere di vario colore ma che di solito è nero o comunque scuro, impiegata per un uso casual ed estivo. Creato come cappello per bambini, Les coquelicots, fu in seguito usato anche da adulti, uomini e donne. Dalla fine dell’Ottocento completerà l’abbigliamento di artisti del cinema e del teatro. Era il cappello da scena e da set di Maurice Chevalier, di Odoardo Spadaro e, sfrangiato a stella, di Nino Taranto. È tra i cappelli più usati da Gabriele D’annunzio. Divenne il copricapo di coloro interventisti che manifestarono nelle piazze perché l’Italia intervenisse nella Prima Guerra Mondiale. Il cappello fu indossato dai canottieri, abbinato a blazer a strisce e pantaloni di flanella, costituiva l’uniforme per lo sport estivo del canottaggio dalla fine dell’Ottocento fino a circa il 1940. In versioni diverse la paglietta è divenuta decisamente popolare negli anni ’20 del secolo scorso, come copricapo femminile, con l’aggiunta di decorazioni varie, nastri, fiori e frutti artificiali, e similari, e come parte dell’uniforme estiva di molti collegi femminili inglesi. La storia della paglietta è anche una storia italiana visto che l’industria della paglia era fiorente già dal 18° secolo in poi, in Toscana. Per ricordare questo, il 29 novembre 2014 è stato emesso dalle Poste Italiane un francobollo da 80 centesimi “Industria della paglia di Firenze”, in occasione del trecentesimo anniversario della fondazione dell’industria della paglia che si diffuse in un vastissimo territorio dell’hinterland fiorentino. Sobria e garbata, dalla forma circolare o ovale e dal fondo piatto, la classica paglietta ha anche menzioni artistiche molto importanti avendo ricevuto vari omaggi pittorici da parte dei pre impressionisti e impressionisti francesi, artisti come Manet e Renoir, dipingono signori di fine Ottocento e inizio Novecento che, con questi copricapo in testa, sono impegnati in diverse attività quotidiane: dal passeggiare e stazionare presso caffè e locali pubblici fino alle gite in barca sul fiume. A Napoli anche gli avvocati venivano chiamati in modo bonario “pagliette”, in origine proprio per la loro abitudine di portare in testa come tratto distintivo cappelli di paglia di colore nero. Inoltre la storia della paglietta si intreccia con quella di uno sport di resistenza e velocità come il canottaggio, la paglietta fa parte della divisa del canottiere tanto che in passato, tra il 19° e il 20° secolo, non di rado si sentiva parlare di cappelli “alla canottiera”. In Francia e in Inghilterra non caso la paglietta veniva e viene chiamata, rispettivamente, “boater” e “canotier”. Alla fine dell’800 veniva usata con abiti da escursione e, ovviamente, sempre per look da giorno. La paglietta è ancora oggi usata per proteggersi dal sole, ma non è più quell’accessorio di moda maschile estiva che da maggio in poi era irrinunciabile almeno fino al periodo della vendemmia, da cui l’altro nome con cui veniva chiamata la paglietta, cioè “magiostrina”. La mariegola è il cappello del gondoliere che anticamente erano riuniti in una organizzazione chiamata “Fraglia dei barcaroli”, che si suddivideva in varie “fraglie di traghetto”; i componenti si chiamavano “fratelli di traghetto” e avevano i loro rappresentanti pubblici con a capo il gastaldo, che doveva tenere i conti e prestarli alle autorità, oltre a far rispettare le regole interne alla “faglia” stessa. Queste regole si chiamavano “Mariegole”, e contenevano sia regole interne, sia leggi emanate ad hoc dallo stato, come ad esempio le disposizioni per il soccorso ai gondolieri poveri o malati, le varie tariffe per i trasporti, o le disposizioni in materia di ordine pubblico, ed ecco il perché del nome.

Favria, 1.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Coraggio, dopo aprile ecco maggio. Felice domenica

