Mareggiate e venti di burrasca, acqua alta a Venezia

E’ il vento di burrasca il protagonista del periodo prenatalizio. Le sue raffiche stanno sferzando la penisola, soprattutto il Sud dove si contano i danni. A Venezia l’acqua alta ha sfiorato stamani i 150 centimetri mentre le isole Eolie sono isolate da una settimana a causa del vento forte e del mare mosso. A Palermo è stata una dura notte per i vigili del fuoco che sono intervenuti per liberare le strade da alberi caduti, cornicioni, coperture, tettoie e lamiere spazzate dal vento. Danni anche a Monreale, soprattutto nella zona di San Martino delle Scale. Onde alte anche sette metri ad Acquacalda, borgo di Lipari sono finite dentro le case a San Gaetano. Una decina di famiglie ha dovuto abbandonare le case.

E’ stata inoltre sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Palermo-Messina. Le forti mareggiate hanno provocato, nella notte, l’erosione di oltre 100 metri di massicciata fra Capo d’Orlando e Brolo e danni agli impianti nella stazione di Brolo. Non va meglio in Sardegna: a Cagliari le forti raffiche di maestrale hanno causato la caduta di alberi e rami che in alcuni casi hanno danneggiato le auto. E sempre per colpa del maestrale i collegamenti marittimi Moby tra la Sardegna e la Corsica sono stati sospesi per tutto il giorno e le navi Tirrenia sulla tratta Genova-Porto Torres “dirottate” sul lato di levate, a est delle Bocche di Bonifacio, a causa del forte vento di maestrale. Anche la Nuraghes, partita ieri da Genova si è diretta nel porto della Gallura per evitare il mare grosso. Paura, ma nessun ferito a Iglesias, nel sud della Sardegna, dove il forte vento ha fatto cadere un albero su una piccola casetta in legno dell’area dei mercatini di Natale.

In Calabria una violenta mareggiata sulla costa tirrenica del Vibonese ha causato il cedimento della parte finale dell’antico e caratteristico Molo dalla Marina di Pizzo.A Tropea onde alte alcuni metri, che si sono abbattute sulle spiagge, hanno spazzato via gli stabilimenti balneari. A Vibo Marina le acque hanno invaso il lungomare e sommerso i giochi per bambini. A Venezia l’acqua alta ha toccato i 144 centimetri (mentre in mare la marea ha raggiunto i 150 centimetri): allagato il 64% della città. E domani si replica: si attendono 140 centimetri. In Emilia Romagna sotto osservazione il Po, che nelle ultime 24 ore si è gonfiato di circa un metro e mezzo, secondo il monitoraggio della Coldiretti a Pontelagoscuro (Ferrara). Sorvegliati speciali anche i fiumi Reno, Secca e Panaro. Confermata l’allerta arancione anche per domani. Lieve miglioramento poi in Friuli Venezia Giulia, dove il pericolo valanghe è passato da ‘marcato’ a ‘moderato’. Il maltempo ha comunque i giorni contati. Da martedì l’alta pressione tornerà sull’Italia, portando quasi ovunque tempo soleggiato per le feste natalizie.E anche le temperature, seppure in flessione, resteranno al di sopra delle medie stagionali. Ancora però venti al Sud e sulle Isole, dove soffierà il maestrale.

