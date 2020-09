Marco Marocco dice “No” alla ciclabile lungo la Chivasso – Asti

“Non comprendo – commenta Marocco – la volontà di far retrocedere definitivamente la ferrovia Chivasso-Asti cancellando il suo ruolo di trasporto pubblico su rotaia: so tratta di una infrastruttura importante che si inserisce perfettamente in un contesto più ampio del quale non si può non tenere conto. Con il potenziamento della linea Chivasso-Ivrea-Aosta e la realizzazione della Stazione dell’ alta velocità Porta del Canavese e Monferrato, il Chivassese può diventare un importante snodo trasportistico interregionale. Da qualche anno i 51 chilometri di binari della tratta Chivasso-Asti non son utilizzati, ma il tratto resta al centro di progettualità importanti anche per il trasporto ferroviario”.

Prosegue Marocco: “È necessario raccogliere elementi, partire dai dati e poi ragionare insieme: qui si sta facendo il percorso inverso. Comprendo bene la situazione di esasperazione dovuta al degrado lungo la linea ferroviaria, un tema che deve essere affrontato e risolto”.

Marocco precisa che insieme al Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco si terrà presto un incontro con l’assessore al trasporto pubblico della Regione Piemonte Gabusi anche su questa tematica.

