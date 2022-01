Marckalada

Intorno all’anno Mille, impavidi esploratori vichinghi in cerca di nuove terre provenienti dall’Islanda e dalla Groenlandia, approdarono sulle coste atlantiche dell’America del Nord. La colonizzazione fu fugace, ha solo modeste tracce archeologiche ma una traccia in alcune saghe nordiche: “la Saga di Erik il Rosso e la Saga dei Groenlandesi”. Secondo questi racconti, le terre che i coloni raggiunsero vennero chiamate quelle più a Nord prima Helluland, la terra delle pietre piatte, Markland, la terra dei boschi, ed infine Vinland, la terra del vino. Questo è quanto stato di recente individuato all’interno di un’opera scritta a Milano intorno al 1340. Si tratta della cosiddetta Cronica universalis del frate domenicano Galvano Fiamma, una vasta e piuttosto confusa storia del mondo che doveva estendersi dalla creazione fino ai tempi dell’autore, ma che rimase interrotta molto prima di Cristo. All’interno della Cronica Galvano inserisce una lunga digressione geografica, volta a dimostrare che è possibile per la specie umana vivere anche al di fuori dell’area temperata. Le pezze d’appoggio di cui si serve l’autore per questa dimostrazione sono in genere informazioni della geografia tardoantica e medievale. Poi quando passa a parlare delle terre dell’estremo nord ricorre invece a delle fonti orali che arrivano dai marinai che percorrono i mari di Danimarca e Norvegia i quali affermano che oltre la Norvegia, verso settentrione, si trova l’Islanda. Più oltre c’è un’isola detta Groenlandia e poi altre terre chiamate Helluland, Marckalada abitata da esseri grandissimi, dei giganti, ma con informazioni molto vaghe. Quello che ci si domanda Colombo aveva per caso sentore di queste leggende di marinai del nord Europa? Il frate autore dello scritto abitava a Milano e non navigava e le sue fonti erano probabilmente racconti di marinai genovesi i quali si recavano a nord, e avranno raccolto sul posto le voci che circolavano sulle terre oltreatlantiche e le avranno detto al loro ritorno a Genova e magari queste dicerie si saranno tramandate nelle taverne del porto! Beh se così fosse come italiani abbiamo sempre noi riscoperto l’America perché la notizia su Marckalada è stata trovata nel corso di una ricerca condotta nell’ambito dell’insegnamento di Filologia Mediolatina dell’Università Statale di Milano. Quello che è certo è stata una scoperta casuale dell’America da parte dei Vichinghi, che non ebbe seguito e Cristoforo Colombo ha veramente scoperto l’America che ha poi portato il cambiamento culturale ed economico, e forse quando Colombo progettò il suo viaggio non aveva sentore delle precedenti esperienze vichinghe rimaste confinate nelle saghe del nord Europa su Marckalada!

Favria, 20.01.2021 Giorgio Cortese

