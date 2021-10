SETTIMO TORINESE – Marciapiedi infestati dalla cacca degli amici a quattro zampe: mamme costrette a fare gli slalom con i passeggini, idem per le persone in carrozzina, ma la situazione non cambia per i cittadini che fanno una passeggiata a piedi. Questa è la fotografia nei pressi di una scuola elementare e materna di Settimo Torinese. La denuncia è arrivata direttamente sui social da una donna che ha postato le fotografie di escrementi di Fido sparsi per strada e sul marciapiede.

Lo si sa bene che la colpa non è dell’animale, ma bensì dell’amorevole padroncino [...]