Marca Leon

Marca Leon, dove la o si legge u, è una colorita espressione di massima ammirazione in lingua piemontese. Penso che tutti abbiamo in mente la confezione in latta vintage delle famose pastiglie Leone. Se chiudo gli occhi mi vedo nel negozio dove andavo da bambino, gli scaffali in legno e i grandi barattoli di vetro, allineati e colorati, dove venivano riposte le pregiate caramelline. Ecco che allora nell’immaginario in Piemonte dire Marca Leon, descrive descrivere qualcosa di straordinariamente pregevole, di eccellente qualità ispirato alle famose pastiglie. Se penso alle pastiglie Leone nella mente si susseguono refoli di nostalgici ricordi abbinati a letture che parlano della famosa caramella, senateur, scura, gommosa e al sapor di violetta, prediletta da Cavour, o come la MentaFred dedicata a Fred Buscaglione e aromatizzata con la menta di Pancalieri.

Ma non è il solo marchio ad essersi evoluto per antonomasia, se rifletto anche la parola Tamagnon, il carro rimorchio gommato per trattori, è così chiamato perché probabilmente uno tra i primi costruttori fu il Sig. Tamagnone.

Da bambino ricevetti in regalo una bicicletta; potete capire la gioia. Nei giorni appresso, andai a mostrarla al vicinato, vantandomi di quanto fosse eccezionale il mio mezzo. Un anziano, rapito dal mio entusiasmo disse: “A ȓ’è na bici màrca bèj: dë ste là che pì ‘t pedàli e pì ët vai!”

Favria, 13.04.2022 Giorgio Cortese

