MAPPANO. Vandali nella sede della Pro Loco

Roberto Tonini, consigliere di opposizione a Mappano e componente della Pro Loco cittadina, commenta così il raid vandalico avvenuto nei giorni scorsi nella sede dell’associazione presieduta da Laura Moletto, in piazza Giovanni Paolo II.

Dopo aver divelto le inferriate, spaccato il lucchetto che metteva in sicurezza la porta d’ingresso, i vandali hanno spaccato delle sedie, rovinato muri e tavoli. Gettato sporcizia ovunque e, in ultimo, addirittura defecato.