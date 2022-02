Dopo il brutto incidente della scorsa settimana il Comitato della Croce Rossa di Mappano ha lanciato una raccolta fondi per ricomprare l’ambulanza distrutta e da rottamare.

“Una nostra ambulanza, – spiegano dal gruppo mappanese – intenta a portare un soccorso urgente, è stata coinvolta in un brutto incidente. Il nostro equipaggio sta bene come, per fortuna, anche la controparte: qualche lieve contusione e un grande spavento. Purtroppo i danni, per noi, sono ingenti e molto l’ambulanza coinvolta, che aveva solo 4 mesi di attività, dovrà essere dismessa e rottamata. Per un’organizzazione di volontariato [...]