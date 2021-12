Un morto e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi a Mappano, nel Torinese.

Si è trattato di un frontale fra due automobili. Il conducente della prima, una Fiat Punto, è deceduto; sull’altra, una Fiat 16, viaggiavano marito e moglie, che hanno riportato delle lesioni.

L’incidente è avvenuto in via Margherita Hack. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Leinì, gli agenti della polizia municipale di Mappano per i rilievi e i vigili del fuoco.

