MAPPANO. Tutte le agevolazioni della Tari per il 2020

Sono state deliberate le agevolazioni Tari per il 2020 per il Comune di Mappano. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è stato confermato l’impianto dello scorso anno mettendo a disposizione dei beneficiari 20mila euro che saranno distribuiti nel rispetto delle fasce Isee deliberate. Ovvero il 90% [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti