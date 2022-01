Un bruttissimo incidente, mercoledì mattina, ha coinvolto una delle ambulanze della Croce Rossa di Mappano. Per fortuna tutti gli operatori a bordo se la sono cavata solo con qualche contusione come racconta il Presidente del Comitato di Mappano, Riccardo Giuliano.

“In merito all’incidente che mercoledì mattina – racconta – ha visto coinvolta una nostra ambulanza, intenta a portare un soccorso urgente, volevamo rassicurare tutti coloro che ci hanno contattato, per esprimere vicinanza e affetto, che il nostro equipaggio sta bene come, per fortuna, anche la controparte. Tutti se la sono cavata con qualche lieve contusione [...]



