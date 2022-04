È iniziata nei giorni scorsi la rottamazione di tutte le vecchie lampadine tradizionali dell’illuminazione pubblica ereditate dal Comune di Mappano.

“Parliamo di lampadine altamente energivore che da oggi verranno sostituite con oltre 1300 nuove lampade a led – spiega l’Assessore ai lavori pubblici, Massimo Tornabene -. Con questo intervento, a cui abbiamo lavorato con determinazione, otterremo una illuminazione pubblica più efficiente ma soprattutto una riduzione del 70% del consumo di energia elettrica, un’azione concreta a difesa dell’ambiente”. La prime vie ad essere totalmente riqualificata saranno Via Borgaro, Via Ca Nuova, Via Carducci, Via Giotto, [...]