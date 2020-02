MAPPANO. Si è spento Berardo Buccella

Quando, da internato “Imi”, ovvero da coloro che decisero di preferire i campi di concentramento – nel suo caso quello di Brema – piuttosto che giurare fedeltà al fascismo e alla Repubblica di Salò.

Berardo era un soldato del Genio Telegrafisti, della “Divisione Savona”, e nel 1941 venne inviato in Grecia, salvo poi essere catturato dai tedeschi il 16 settembre del 1943, venendo liberato il 6 luglio del 1945.

Da quando è a Mappano, Buccella non ha mai perso una manifestazione pubblica, una ricorrenza come il 25 aprile, il 4 novembre o il “Giorno della Memoria”.

Ogni volta ce ne fosse occasione, raccontava la sua storia ai più giovani. Per fargli conoscere uno spaccato di vita non solo personale ma nazionale. Per far capire loro che certi momenti tragici del nostro passato non dovranno mai più ritornare. E, allo stesso modo, raccontava la sua storia anche ai tanti soci dell’Unitre di Mappano. Lui che era un frequentatore con la “F” maiuscola.