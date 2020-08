MAPPANO. Rientro a scuola, il Comune compra un centinaio di banchi

Il nuovo anno scolastico a Mappano dovrebbe partire in totale tranquillità. Durante queste settimane, gli incontri fatti tra la vice sindaca, con deleghe all’Istruzione, Paola Borsello, e la dirigente scolastica Veronica Di Mauro, ha portato alla nascita di un tavolo tecnico “che ci ha permesso di soddisfare le principali necessità dei nostri plessi scolastici. La situazione, allo stato attuale, risulta gestibile e non avremo la necessità di utilizzare locali extrascolastici, che comunque avevamo già individuato”, sottolinea Borsello. Palazzo Civico, nel frattempo, ha “acquistato un centinaio di nuovi banchi e sedie. Arredi più adeguati alle nuove necessità di distanziamento. Questo oltre a numerosi interventi di manutenzione che stiamo ultimando in queste settimane. Sia noi sia gli insegnanti siamo consapevoli di non poter prevedere gli eventi futuri, ma l’impegno di tutti è finalizzato ad un rientro “normale” a scuola dei nostri bambini”. E sul fronte dell’asilo nido, Borsello rassicura: “Il Comune si sta attrezzando anche per la ripresa in sicurezza di questa importante attività scolastica”.

