Si chiama “Quaderno sospeso” ed è la nuova iniziativa del Comitato per i Servizi di Mappano a favore dell’Istituto Comprensivo di Mappano e della dirigente Veronica Di Mauro.

In una breve cerimonia, nella scuola primaria “Sandro Pertini”, è avvenuta la consegna del materiale acquistato e donato dai mappanesi per quelle famiglie in difficoltà economica.