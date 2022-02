Scende in campo la prima lista che sfiderà il Sindaco uscente Francesco Grassi, si tratta di Insieme per Mappano.

Il nuovo contenitore politico mette insieme tutte le liste che oggi siedono tra i banchi dell’opposizione e che 5 anni fa si erano scontrate alle elezioni.

Si tratta di “Uniti per Mappano”, “Facciamo Mappano”, e “Lista Mappano mettiamoci il cuore”.

Alle elezioni del 2017, vinte da Grassi, al secondo posto, con il 23%, si classificò Valter Campioni proprio con Uniti per Mappano, terzo posto per Roberto Tonini con il 17% (Facciamo Mappano) e quarto per Luigi Gennaro con [...]