Le suddette iniziative si inquadrano in un grande progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale denominato “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica unitamente all’Arma dei Carabinieri e alla Fondazione “Falcone”, che prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50 mila piantine nel triennio 2020-2022. Oggi sono quasi 1000 gli istituti scolastici che hanno aderito e intrapreso questo percorso verso la consapevolezza dell’importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale. Le piante messe a dimora vengono automaticamente geolocalizzate e grazie ad un algoritmo, viene calcolato in tempo reale il quantitativo di CO2 che ogni pianta assorbe.

Nella giornata del 20 novembre vi sarà la consegna delle prime piantine dell’”Albero di Falcone” nel corso di una manifestazione che avrà il suo fulcro a Palermo, nell’aula Bunker del carcere dell’Ucciardone, e contemporaneamente in tutte le Regioni d’Italia a cura dei Comandi Regione Carabinieri Forestale che doneranno un “Albero di Falcone” ad una Scuola o ad un Ente in modo che possa essere immediatamente geolocalizzato e inserito sul portale istituzionale nel sito WEB www.unalberoperilfuturo.it.