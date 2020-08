MAPPANO. La prima Casa della Salute è realtà

La prima “Casa della Salute” di Mappano sarà realtà entro la fine di questo 2020, caratterizzato dal Coronavirus.

Ma è stata proprio la pandemia a portare Palazzo Civico a pigiare sull’acceleratore e a far partire il progetto e il cantiere: “La pandemia ha rafforzata la nostra volontà ad operare a favore della salute dei mappanesi”, sottolinea il sindaco Francesco Grassi.

La struttura sorgerà in via Rivarolo, nei locali dell’ex Amis. In quello stabile, abbandonato da anni, l’Amministrazione comunale realizzerà quattro ambulatori (tra cui uno pediatrico) e una sala polivalente, in cui troveranno ospitalità i medici di base del territorio e gli uffici amministrativi dell’Asl To4.

La sala polivalente verrà inoltre adibita anche ad attività infermieristiche e di prevenzione.

“Insieme all’Asl To4 vogliamo dare avvio a molteplici attività legate alla salute dei bambini, degli adolescenti, degli adulti e degli anziani. Abbiamo già aperto un tavolo di confronto con i medici mappanesi che hanno dimostrato grande interesse verso quest’opera e con il Comitato locale della Croce Rossa che ha dato la disponibilità a collaborare al progetto”, spiega al riguardo l’assessore alla Salute, Cristina Maestrello. La ristrutturazione di quei locali avrà un costo di circa 200 mila euro, tutti finanziati da oneri di urbanizzazione. “I nostri tecnici – conclude l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Tornabene – stanno lavorando per cantierizzare la ristrutturazione nel più breve tempo possibile, comunque entro l’estate. I lavori dureranno circa tre mesi e quindi si concluderanno entro la fine dell’anno”.

