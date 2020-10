MAPPANO. La “MappaLonga” slitta di una settimana

La “MappaLonga di Samuele” slitta di una settimana. L’iniziativa organizzata dall’associazione “Il Sogno di Samuele” e in programma a Mappano per la scorsa domenica, 4 ottobre, è rinviata a questa, 11 ottobre, sempre dalle 11.30 in poi, nel Parco Unione Europea.

“Purtroppo le previsioni meteo per domenica 4 ottobre sono orientate al maltempo. Quindi, abbiamo optato per lo spostamento della data, al fine di evitare inutili disagi ai tanti partecipanti che ci hanno accordato la loro preferenza”, spiegano gli organizzatori.

Una domenica mattina dove il divertimento si unirà alla degustazione di prodotti locali, sempre nel segno e nel ricordo di Samuele Callegaro.

Cinque le tappe di questa camminata, durante le quali si troveranno degli stand dove si potranno degustare cibi, vino o altre bevande. E dove non mancheranno attrazioni.

Un percorso per grandi e piccini, dove il ricavato dalla partecipazione (bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni 10 euro; dai 12 anni in poi, 20 euro) verrà devoluto a sostenere la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di Mappano.

Le iscrizioni già effettuate restano naturalmente valide mentre sarà possibile farne di nuove fino al 9 ottobre presso i seguenti canali di prevendita: https://www.endu.net/it/events/la-mappalonga-di-samuele/entry; Gioielleria Baudino”, piazza don Amerano 7; info@ilsognodisamuele.it; 333-3442828.

