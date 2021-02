MAPPANO. In via Cuorgnè le strisce pedonali cambiano colore. Campioni: “Perché?”

MAPPANO. In via Cuorgnè le strisce pedonali cambiano colore. Campioni: “Perché?”. E’ polemica a Mappano per gli attraversamenti pedonali. “Nonostante Mappano sia diventato Comune da quasi quattro anni, ancora oggi assistiamo ad una gestione disordinata e superficiale delle strade comunali. A dimostrazione non solo della palese inoperosità [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti