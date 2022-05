Una marea di gente nella sala polivalente del Comune di Mappano. Tutti lì per la ricandidatura del primo cittadino uscente Francesco Grassi che ha annunciato la volontà di ripresentarsi alle elezioni il 12 giugno.

“È una storia – racconta – che ho avuto la fortuna di poter vivere non da solo, la storia di una comunità che si riconosce anche prima dell’autonomia.Partirei dal nome della lista, sembra a caso ma non è così, è ricco di significato: “Mappano in Comune”. La prima parola ci identifica, identifica le persone con la loro storia, chi ci è [...]



