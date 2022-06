Dopo 5 anni di amministrazione targata Francesco Grassi è di nuovo tempo di elezioni in quel di Mappano.

I mappanesi saranno chiamati, per la seconda volta nella storia della ex frazione, a scegliere il primo cittadino che guiderà la città per i prosimi 5 anni, fino al 2027.

Due i contendenti in campo: il primo cittadino uscente, Francesco Grassi, sostenuto dalla civica Mappano in Comune, e la sfidante, Marcella Maurin.

Il primo cerca la riconferma, la seconda, invece, proverà a scalzare Grassi dalla poltrona più importante della città per diventare la prima Sindaca donna nella storia [...]