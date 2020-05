MAPPANO. Fanno sport tutti insieme in cortile: multati.

Durante l’emergenza Coronavirus, e anche in questa nuova “Fase 2”, fare attività sportiva in gruppo è severamente vietato.

Eppure in tanti hanno fatto finta prima, e faranno finta di nulla ancora adesso, e cercheranno modi piuttosto originali per eludere i Decreti del Presidente del Consiglio e le ordinanze firmate dal presidente della Regione e da ogni sindaco. Anche Mappano non è esente, visto che solo la settimana scorsa una quindicina di persone si sono date appuntamento nel giardino condominiale delle popolari di via Torazza per un pomeriggio fatto di musica a tutto volume e ginnastica all’aria aperta. E qualcuno, che stava riposando, non ha gradito. A tal punto da comporre il numero unico di emergenza “112”, facendo così arrivare diverse pattuglie dei carabinieri della stazione di Leini. I militari, arrivati pressoché in tempo zero, sono riusciti a trovare solamente sette persone, tutte in tuta, ancora all’interno del giardino, con una palla da calcio in mezzo all’area verde, chiaro segno che oltre al fitness fosse in atto una partita di pallone.

La musica, all’arrivo dei carabinieri, era stata tolta, probabilmente grazie a qualche “vedetta” che ha avvisato dell’imminente controllo da parte delle forze dell’ordine.

Tutti e sette sono stati sanzionati per la violazione delle normative vigenti “anti Coronavirus”. Ora dovranno pagare una sanzione di 233 euro entro 30 giorni, altrimenti torna ad essere di 400 euro. I giovani, che hanno compreso l’errore, sono arrabbiati con i residenti: “Volevamo solamente divertirci un pò, per giunta in un cortile privato. Sarebbe bastato scendere e chiederci di farci smettere. E invece hanno chiamato i carabinieri. Ci è sembrato esagerato. Anche perché adesso dobbiamo pagare una multa salata”.

Commenti