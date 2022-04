Qualche giorno fa sono arrivati in città i primi rifugiati ucraini: Tatyana con i suoi due figli Erik (10 anni) e Karyna (6 anni). Con loro ci sono anche la nonna, Natalia, e il cagnolino Dceki.

Sono fuggiti da Kiev, hanno viaggiato per 15 ore fino al confine polacco su un treno di evacuazione, con i finestrini chiusi e al buio per non essere visibili. Al confine polacco hanno scelto di salire su un bus per l’Italia.

Sono entrati in Italia il 17 marzo e sono stati ospitati temporanaemente da una famiglia di Torino. Da qualche [...]