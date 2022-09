È un momento durissimo per le aziende italiane, lo sentiamo e leggiamo dappertutto. I rincari stanno colpendo in maniera fortissima tutti i settori, in particolare quelli che fanno un grande utilizzo di energia.

La crisi è arrivata anche a Mappano dove i titolari dell’azienda Agl Arti Grafiche, esasperati dalla situazione, hanno deciso di appendere uno striscione fuori dal capannone.

“Visto il caro energia – si legge – siamo costretti a sospendere le attività produttire”.

Una decisione che, ad un certo punto, è diventata inevitabile.

“Non è una scelta presa per sempre, – racconta Federica Cavalieri, legale rappresentante dell’azienda – [...]