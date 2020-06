MAPPANO. Bimba morsa da cane, il proprietario sarà denunciato

Una bambina di sette anni è stata morsa da un cane, questa mattina, in via Generale Dalla Chiesa a Mappano (Torino).

Subito soccorsa dai famigliari la piccola è stata trasportata in elicottero al Regina Margherita di Torino. Ha riportato ferite al collo e al torace, ma non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso sull’accaduto da parte dei carabinieri di Leini.

Sarà denunciato dai carabinieri di Leini per malgoverno di animali il proprietario dei due pastori tedeschi che questa mattina, poco dopo le 11, hanno aggredito a morsi una bimba di 9 anni a Mappano, in via Generale Dalla Chiesa. I cani sono scappati al padrone, un uomo di 51 anni residente poco distante, e hanno morso alla guancia e al fianco destro la bimba che stava giocando in strada. La piccola è stata trasportata in elicottero al Regina Margherita. I due cani sono stati sequestrati e affidati in custodia al canile di Settimo Torinese.

