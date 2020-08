MAPPANO. Agosto si porta via Francesco Tonini Se ne va un pezzo di storia del paese

La Mappano di oggi e quella “divisa su più Comuni” dicono addio ad una figura storica come quella di Francesco Tonini. Aveva 93 anni.

Impresario edile – intervenne anche nella chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo – costruì tante case proprio a Mappano.

Nel corso della sua vita è stato presidente dell’associazione mappanese più longeva in assoluto: la Bocciofila, che ha sede in via Saragat. E’ stato lui a volere fortemente la nuova sede, dando vita a tante iniziative che permettessero di raccogliere i fondi necessari alla costruzione.

Ma è anche stato presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Paolo Canavera” di Caselle: da giovane è stato ausiliario nell’Arma. Nonostante gli acciacchi dovuti all’età, Tonini non ha mai perso una celebrazione. A Caselle come a Mappano. Sempre in prima fila in occasione del 4 Novembre, del 25 Aprile o del 2 Giugno. Così come nelle feste delle due associazioni. Tant’è che, in occasione dei suoi 90 anni, la Bocciofila lo ha omaggiato di una targa, con sopra scritto: “Riconoscendo i grandi meriti per lo sviluppo della società, per serietà, impegno, capacità e fedeltà”.

Con molta probabilità, nonostante una vita piena di gioie, Tonini è andato via con la consapevolezza che non ha potuto vedere con i propri occhi un monumento, quello dedicato ai Carabinieri, nella sua Mappano.

Ci teneva. Ci ha sempre tenuto. E chissà che Palazzo Civico, e non solo, decidano di destinare una somma e trovare un artista che possa realizzare un’opera dedicata all’Arma.

La sua riservatezza, il suo non voler ostentare le tante opere di generosità, non hanno fatto emergere quanto da lui fatto in favore della comunità. Compresa la parrocchia. Gli venne concessa la “Croce di Cavaliere Pro Ecclesia” e consegnata dall’allora cardinale Giovanni Saldarini.

Tante le persone che si sono trovate, venerdì 14 agosto, nella chiesa parrocchiale di via Generale Dalla Chiesa, per i funerali di Francesco. Con i labari listati a lutto delle associazioni e la “scorta” in chiesa da parte dei soci dell’AssoCarabinieri.

Tonini lascia i fratelli Guido e Lino con Assunta, la cognata Esmeralda, nipoti – tra cui il consigliere comunale Roberto Tonini – pronipoti e l’adorata Gina.

