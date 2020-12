MAPPANO. Affitti ridotti per gli inquilini e tasse più basse per i proprietari: il Comune vara misure straordinarie

Affitti ridotti per gli inquilini e minore tassazione per i proprietari degli immobili. Anche a Mappano si potranno stipulare i contratti di locazione a canone concordato. Questo grazie alla giunta Grassi che ha approvato la delibera che d’ora in poi permetterà la stipula dei contratti di locazione [...]



