Mantil canapia!

In piemontese la parola mantil vuole dire tovaglia, poi troviamo mantila che può essere una piccola tovaglia ma anche la tovaglia bianca che si appendeva una volta ai lati della porta del negozio del macellaio per segnalare il tipo di attività. La mantilà è un tessuto lavorato come una tovaglia e la mantilaìa è la biancheria da tavolo. Il fabbricante di questi prodotti, nel settecento a Favria ne ho trovato numero citazioni, tutti lavoravano ante rivoluzione industriale in casa il mestiere del mantillaro in piemontese il mantilè. E il mantilot è il tovagliolo. La aprola mantil e le sue definizioni in piemontese derivano dal lemma latino mantilem , tovagliolo e mantellum, asciugamano e non hanno nessun nesso con il lemma francese manteau, dal latino mantellum che origina la parola piemontese mantò, veste femminile lunga a guisa di manto. Ma mi direte cosa centra mantil con canapia che in piemontese vuole dire grosso naso. Nàpola in piemontese vuole dire naso ma anche ammasso di terra con cui si colmano i fossi, oppure guado, scarpata sui fiumi e rogge con poca acqua ed infine il canale di scolo delle acque in campagna. La parola deriva dal tardo latino mappam, tovagliolo, drappo poi passata al francese in nappe, tovaglia. Secondo altri deriva dal longobardo hnapp, ciotolo, scodella e poi da lì in senso metaforico al grande naso.

Favria 6.10.2020 Giorgio Cortese

Se ogni giorno mi sforzo di essere sempre me stesso, così nessuno potrà dire che lo faccio male

