Manteniamo la calma!

Carissimi amici, concittadini, conoscenti purtroppo dobbiamo convivere con il coronavirus che è arrivato sino a noi. La pandemia in questi casi finisce per essere sempre quella dell’insicurezza e dell’ansia. Il coronavirus sembra essere diventato oggi anche un sintomo di una più generale condizione di paura che ci portiamo dentro. Le uniche cose sensate da fare adesso è quella di lavarci spesso le mani, coprirci il naso e la bocca quando starnutiamo e mantenere pulite e disinfettate le superfici. Ma evitiamo di fare polemiche inutili, non diamo seguito a tutti messaggi fuorvianti che appaiono sulla rete social, ma viviamo serenamente, questa è la vera forza della vita quotidiana, evitando di diffondere false notizie che solo fonte di panico ingiustificato.

Favria, 14.03.2020 Giorgio Cortese

La vita è composta per il 10% cosa mi accade e per il 90% come reagisco.

Commenti