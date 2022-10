Anche quest’anno l’ASL TO4 ha aderito alla Giornata nazionale organizzata dalla Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP) nelle piazze italiane. Da alcuni anni l’intervento dell’ASL TO4 per “Le Manovre per la Vita” si concentra, a rotazione, in una delle città del territorio, con accesso libero e gratuito. Domenica 23 ottobre, dalle ore 10 alle 18, medici pediatri e infermieri delle Pediatrie dell’ASL TO4 (Chivasso, Ciriè, Ivrea) saranno presenti in piazza Ottinetti a Ivrea per insegnare, attraverso esercitazioni pratiche con manichino, a salvare un bambino con le manovre antisoffocamento e il massaggio cardiaco. Chiunque, in situazione d’emergenza, può intervenire per salvare una vita se opportunamente formato.

