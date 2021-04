Maltempo: Piemonte, freddo artico dopo 60 giorni di siccità

L’aria artica ha fatto scendere il termometro a valori da record, per aprile, in molte località di montagna in Piemonte: la rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha misurato -19, 3 ai 2.820 metri di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), -23.6 a Ceresole Reale, sul Gran [...]





