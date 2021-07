Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio nella parte bassa del Vercellese, provocando numerosi danni. Pali divelti, alberi abbattuti dalle raffiche di vento e tetti scoperchiati ad Asigliano, Trino, Pezzana, Desana e Caresana; a Vercelli il più colpito è stato il rione Cappuccini.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco ancora in corso. Ad Asigliano parti di tetto hanno bloccato tre strade, via Giovane Italia, via Trieste e via 4 Novembre. Numerosi danneggiamenti anche a Trino, dove i cittadini hanno segnalato pezzi di eternit piombati nei giardini delle abitazioni private, verande scoperchiate, e coppi dei tetti che pendevano pericolosamente.

Numerose le case allagate. Tanti gli interventi effettuati da Protezione Civile, vigili del fuoco del distaccamento volontario e forze dell’ordine. Sempre in seguito al violento nubifragio, si segnala l’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua potabile in alcune zone di Crescentino.

