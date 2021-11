Maltempo. In due giorni di nevicate, tra domenica e lunedì, in Piemonte alla quota di 2.000 metri si sono accumulati fino a 70-80 centimetri di neve fresca. Complessivamente – riassume Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – ne sono caduti 15-25 sulle Alpi Lepontine, 30-50 sulle Pennine, 30-70 sulle Graie, 50-80 dalla Valle di Susa alla Valle Po, 50-70 dalla Val Maira alla Valle Gesso, da 40 a 60 cm sulle Alpi Liguri.

