Malmostoso, vapido!

Si dice malmostoso per indicare una persona intrattabile, indisponente, di cattivo umore. La parola trae origine dal milanese: malmostós, composto di mal male, malamente e mostos sugoso, ovvero che dà poco sugo. Bellissima questa immagine per indicare una persona indisponente, spiacevole, ma raffigurato ironicamente perché il malmostoso non è una persona insipida in sé, è una persona che rende insipido qualcosa e lo rovina col proprio carattere e i propri atteggiamenti, così come un buon piatto è rovinato dalla penuria di sugo. Certe persone non sarebbe malmostose ma con certi loro improvvisi atteggiamenti lo diventano e rischiano di divenire vapidi. Vapido un lemma che significa alterato, inacidito o anche corrotto. Deriva dal latino vapidus svanito, andato in aceto, corrotto. Vapidus, in latino, è un aggettivo che viene riferito in particolare al vino: descrive una bevanda alterata, che si è corrotta svanendo o andando in aceto. Proprio questa tendenza all’acido è stata alla base degli usi che sono stati fatti di questa parola in chimica e in farmacia, indicando soluzioni alcoliche che hanno perso spirito in favore della componente acida. Una parola poco usata ma che tratteggia meglio l’atteggiamento di certe persone che non hanno nerbo e sono di cattivo gusto. Infine una curiosità, la parola vapido come vappa, cioè il vino cattivo, che è alla base della parola guappo.

Favria, 7.09.2020 Giorgio Cortese

Nella vita il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stiamo facendo o che stiamo imparando a fare.

