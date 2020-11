Malinconia!

Ma che cosa è la malinconia. Il termine malinconia deriva dal greco, mélas, nero e cholé, bile, quindi bile nera che insieme con la bile gialla, e il sangue, e la flegma formava i quattro umori teorizzata da Ippocrate. Permettetemi solo un piccolo accenno a flegma da dove deriva la parola flemmatico con il significato di lento, freddo, paziente, serioso che trae origine dal greco phlègma, infiammazione, da phlego brucio, una cosa bruciata, che non può bruciare più. Per la medicina antica questi umori si credeva che controllassero tutta l’esistenza e i comportamenti dell’uomo e, a seconda del modo in cui si combinavano, determinavano il carattere degli individui in perfetta corrispondenza con gli elementi del cosmo e i suoi cicli, come l’alternarsi delle stagioni. Per gli antichi greci e romani la malinconia era l’afflizione dell’animo, molto somigliante alla tristezza ma meno dolorosa, e portava nell’animo un qualcosa di dolcezza. La tristezza è insidiosa perchè rasenta nella depressione, senza dei pensieri che portano a riflettere tale stato. La malinconia invece è alimentata da un pensiero più intimo forse più a contatto con le ragioni del cuore. Nel linguaggio moderno la parola malinconia o melanconia si usano indifferentemente per indicare cose alquanto diverse tra loro. Oggi molti identificano la come indizio della depressione, quando si accompagna a sensi di colpa e a umore depresso, sintomi però non scatenati da eventi ben identificabili e per lo più non caratterizzati da ansia. Le persone che ne soffrono manifestano anche insonnia, perdita dell’appetito e incapacità di trarre piacere. Ma io che non sono un dottore e non voglio parlare di questo atteggiamento medico, di sicura utilità per diagnosticare preventivamente una malattia depressiva, ma parlare della malinconia come uno stato d’animo che pervade a volte senza un perché! Oggi questo stato di malinconica introversione viene visto come pericoloso e genera non poche paure, del resto alimentate e sostenute dalla cultura del benessere che pone un’esasperata e pericolosa attenzione verso gli aspetti esteriori della vita. I media ogni giorno ci bombardano che dobbiamo vestirci bene, briosi, sorridenti ed ottimisti, e mi raccomando mai ammalarci. Questi sono alcuni dei molti precetti di una nuova religione quella del benessere ad ogni costo, e solo rispettandoli siamo visti e percepiti come individui sani e normali. Avete fatto caso che alla domanda del conoscente o del collega di lavoro che chiede: “Come stai?” affermiamo di stare bene anche quando non è vero! Ci sentiamo in obbligo di mentire perché sappiamo di essere stimati ed accettati sulla base della nostra capacità a prestare attenzione e ad adeguarci alle cose del mondo, di essere sempre sulla cresta dell’onda, a godere, a detta della pubblicità, delle infinite possibilità che la vita ci offre. Il malinconico ha invece la necessità di spostare la sua riflessione verso l’interno, ad ascoltare quelle sensazioni di disagio che emergono come ombre dalla nebbia, spesso sono sensazioni di una struggente nostalgia verso un luogo senza sapere dove questo si trovi oppure il mal d’amore verso una persona del passato o del futuro. Mi viene da pensare a quanti poeti, artisti e filosofi hanno descritto in modo memorabile questa vena d’uggia nell’animo. Nel passato Aristotele parlava della malinconia, del suo assumere numerose forme e della sua instabile fluttuazione, ma proprio per questa mutevolezza, per questa intrinseca capacità di trasformazione egli la indicava come lo stato dell’anima necessario alla creatività, una passione costantemente incostante. Anche Platone ne parlò diffusamente, suggerendo che la malinconia con i suoi vortici mutevoli dell’animo permette di superare le barriere della logica ed esplorare il mondo di ciò che sta oltre le apparenze percependo la realtà da altro punto di vista. La malinconia con le sue pennellate nella vita quotidiana ci offre una grande opportunità! Ma quanti sono disposti a coglierla, a perdere anche solo per un momento il controllo di sé? Questo stato dell’animo è dai più temuto e dato che ormai esiste un rimedio per tutto c’è anche la pillola contro la malinconia. La società attuale ci indica come modello quello di essere felici ad ogni costo, ma proprio in questa ideologia della felicità dove ogni desiderio che si appaga attecchisce nelle psiche delle persone fragili sempre più angoscia e paura che porta a tragici gesti. E allora a volte la malinconia aiuta, come scriveva Victor Hugo: “la malinconia è la felicità d’essere tristi”, una tristezza dal sorriso mesto, che rifugge dagli schiamazzi, ma densa di riflessioni capaci di arricchirmi, ed io immagino i miei momenti di malinconia simili ad una pioggia fertile che si alterna al sole della gioia genuina.

Favria, 3.11.2020 Giorgio Cortese

