Malati di erostratismo.

Noto come con l’avvento di internet ed il dilagare dei sociale sempre più persone sono malate di questa patologia detta erostratìsmo, l’ansia di sopravvivere nella memoria dei posteri, vomitando fango sui loro simili. La sindrome deriva da un certo Erostrato, pastore che diede alle fiamme il Tempio di Artemide ad Efeso al fine di passare, in qualche modo, alla storia. Correva l’anno 356 a.C ed Erostrato un pastore di Efeso già avanti con gli anni, che aveva una smodata ansia di farsi ricordare eternamente; quindi si decise a compiere l’insano gesto di incendiare quel meraviglioso tempio, una delle sette meraviglie dell’antichità, pensando così di essere ricordato da tutti, nel male, ma per sempre. E nonostante tutti gli editti volti a censurarne il nome, così è stato. Con erostratismo si intende quindi un’ansia smaniosa di passare alla storia, anche scrivendo falsità sull’onore delle persone che se non provate sono passibili di querela. Insomma con la libertà di scrivere di tutto e su tutto certe persone si sentono autorizzate a denigrare pubblicamente altre, solo per avere i 5 minuti di notorietà. Attenzione questo farlocco fu catturato, processato e condannato a morte e con vari editti si proibì di citare il suo nome per farlo cadere nell’oblio. Adesso chi è ammalato di erostratismo dopo l’effimera attenzione ricade nell’oblio da solo e non viene neanche messo a morte, è il tempo liquido dei social a cancellare le sue ambizioni di celebrità.

Favria, 25.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno, al mattino penso di avere due vite e, la seconda inizia quando mi accorgo alla sera di averne una sola. Felice lunedì.

