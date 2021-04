Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Maia.

Maggio è l’ultimo mese della primavera, il cui nome potrebbe derivare dalla dea romana Maia, dea della fecondità e del risveglio naturale in primavera. Ogni 1º maggio, Vulcano le offriva in sacrificio una scrofa gravida, in modo che anche la terra fosse gravida di frutti. Non si conosce il motivo per il quale vi sia un’affinità col dio del fuoco. Nella cultura cristiana maggio è il mese dedicato alla Madonna. Maggio è un mese ricco per il nostro orto: le temperature ormai sono stabili e nella gran parte degli orti non c’è più rischio di gelate tardive. Prendono consistenza le coltivazioni piantate in primavera e l’orto si fa verdeggiante e rigoglioso. il mese di Maggio è particolarmente dedicato ai trapianti di tutte le piantine, per cui bisogna rimboccarsi le maniche prima che arrivi il caldo dell’estate per impostare un orto che possa produrre nei mesi successivi. Infatti si mettono a dimora Bietole a coste, Cavoli, Cardi. Lattughe, Peperoni, Pomodori, Porri. Sedani, Melanzane. In questo mese La luna Calante o luna Vecchia buona per seminare è fino al 10 al 26 maggio. Nel giardino semina in in semenzaio: Astro, Garofani, Digitale, Alisso, Zinnia, Celosia, Asparago, Verbena, Salvia, Dahlie, Campanule, Phlox, Elecrisium, Tagete. Semine in semenzaio: Astro, Garofani, Digitale, Alisso, Zinnia, Celosia, Asparago, Verbena, Salvia, Dahlie, Campanule, Phlox, Elecrisium, Tagete. Semine in piena terra: Aquilegia, Convolvus, Gipsofila, Ipomea, Pisello odoroso, Elecrisium, Ageratum, Zucchetta ornamentale, Cosmea, Iberis, Clarkia, Amaranto, Crisantemi, Portulacca, Papavero, Primula, Godetia, Phlox, Petunia, Fiordaliso. Piantagioni e trapianti – bulbi : Begonia, Acidentera, Mughetti, Amaryllis, Ranuncolo, Gladiolo, Agapantus, Anemone, Lilium, Calla, Montbretia, Ciclamini, Dahlia, Incarvillea, Gloxinia, Peonia, Liatris.

Favria, 28.04.2021 Giorgio Cortese

La vita è davvero semplice, ma ogni giorno insisto nel renderla complicata.

