“Mai visto il mare” il primo romanzo di Lucia Berardi

Lucia Berardi è (straordinariamente) alla sua prima fatica letteraria con un esito davvero inaspettato: non soltanto l’aver vissuto e assimilato quel lessico letterario creato da Cesare Pavese e da Beppe Fenoglio che riguarda Langa e il Piemonte, ma ha saputo ridare in “Mai visto il mare” [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti