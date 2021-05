Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il 20 maggio, a Torino, in piazza Castello, dalle ore 10, una manifestazione organizzata dal Nursind il sindacato delle professioni infermieristiche per dire “mai più” ai morti per mancata assistenza. Per urlare forte e chiaro il valore della salute, della dignità del personale e della sicurezza alla Cura Sarà presente anche una delegazione di infermieri dell’Asl To4.

“Sono successe tante cose che i media hanno raccontato – commenta il segretario regionale del Nursind Francesco Coppolella – ma anche cose che non si possono raccontare che ognuno di noi ha vissuto personalmente e che si porterà per sempre dentro. Questo virus a fatto tantissimi morti nel nostro paese ma quanti di questi si sarebbero potuti evitare con un sistema sanitario efficiente, diverso.

Il 20 maggio di un anno fa eravamo in questa stessa piazza ricordando i nostri morti, a raccontare ciò che ci aveva appena travolto, denunciando in quali condizioni le istituzioni ci avevano lasciati per affrontare, da soli, questa guerra. Chiedevamo un riconoscimento che non è mai arrivato, promesse che non sono state mantenute. Ad un anno di distanza saremo nella stessa piazza a raccontare questo lungo anno e a chiedere una riforma del sistema sanitario in grado di garantire una assistenza dignitosa e sicura per i cittadini. Non è ammesso di dover soffrire e di dover morire per ragioni che possono essere evitate.

Ricorderemo inoltre le promesse di valorizzazione e riconoscimento che le istituzioni hanno solo fatto finta di mantenere … ”.

