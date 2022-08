Dal 3 agosto scorso anche a Maglione è attivo il “Grande Fratello”. Si tratta di un mega impianto composto da 19 telecamere sparpagliate su tutto il territorio comunale. Cinque “occhi” sono installati per la lettura targhe e osservano il transito, in ingresso e in uscita, dei mezzi lungo le principali vie di accesso; due telecamere sono installate sulla facciata del palazzo comunale; altre due in piazza Regina Margherita dove c’è il pluriuso e altrettante osservano l’area ecologica nella piazza dell’ex mercato.

“Si tratta di un investimento di circa 34 [...]



