Le prime notizie storiche su Maglione risalgono intorno all’anno 1000: un atto di donazione dell’imperatore Ottone III al vescovo di Vercelli.

Confina con la provincia di Vercelli: prima sotto il dominio di Vercelli, di Aosta, d’Ivrea, di Trino, di Biella e poi, solo nel settembre del 1945, è incluso nella provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino).

Già in epoca medievale questo territorio era considerato importante per la qualità della terra, perfetta per la coltivazione, in particolare per il vino e per la frutta. Non a caso secondo alcune teorie il nome Maglione deriverebbe dal [...]