Maestra vittima di revenge porn, la difesa della preside: “Furono le comari del paesino …”

“Furono le comari del paesino…”. Ha citato anche una canzone di Fabrizio De André l’avvocato difensore Valentina Zancan oggi in tribunale al processo contro la direttrice dell’asilo del Torinese accusata di avere costretto alle dimissioni una giovane maestra vittima della divulgazione non voluta di immagini intime. Zancan ha spiegato che l’imputata non solo non voleva licenziare la dipendente, ma aveva cercato “di gestire una situazione complicata” nel migliore dei modi e, alla fine, aveva “assecondato la volontà dell’insegnante di lasciare l’istituto”.

“La mia assistita è innocente e non ha nulla di cui vergognarsi”, ha aggiunto. Il caso risale al marzo del 2018. L’insegnante mandò foto e video a un amico che, a sua insaputa, le diffuse in una chat. “La maestra – ha precisato Zancan – non fece niente di male. Ma il mondo non è fatto di anime belle che difendono e proteggono le libertà degli altri. E lei lo sapeva benissimo.

Tanto è vero che, quando si sparse la notizia, si preoccupò per le possibili conseguenze sul lavoro prima ancora di incontrare la direttrice”. Nella ricostruzione dell’avvocato i problemi sorsero quando l’esistenza delle immagini fu portata a conoscenza di due mamme, le quali “diedero buoni consigli non potendo dare cattivo esempio”.

“Manifestarono – ha affermato Zancan – una acuta e insistita preoccupazione per le loro figlie. Del tutto esagerata, a mio avviso. Una di loro disse che ‘stava bollendo per la rabbia’ e chiamò la maestra per rimproverarla”. “Era chiaro – ha ancora osservato Zancan – che la storia avrebbe avuto riflessi sul lavoro. Ce ne sarebbero stati in qualsiasi ambito: in uno studio legale, in un ospedale, in una panetteria. La direttrice cercò solo di gestire la situazione”.

La parte lesa aveva raccontato di essere stata costretta a dare le dimissioni nel corso di una riunione con le colleghe in cui fu “additata e umiliata”. Secondo l’avvocato Zancan, invece, non ci fu nessuna pressione: “Fu lei, mezz’ora dopo avere firmato il documento, a cambiare idea”.

