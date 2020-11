Ma Xiaowei e Roberto Speranza in tribunale a Ivrea. Covid: tre imprenditori chiedono i danni

Il ministro della salute italiano Roberto Speranza e il ministro della salute della Repubblica cinese Ma Xiaowei denunciati in sede civile da due imprenditori del Canavese e uno di Torino per le perdite subite nei mesi di marzo, aprile e maggio a causa della pandemia. Sono accusati di non [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti