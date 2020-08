Ma siamo esseri umani o solo dei numeri?

Durante il nazismo nei famigerati campi di concentramento come ho letto in un libro i prigionieri erano sottoposti a continui appelli ed estenuanti quanto illogici conteggi: ogni stuck, in tedesco pezzo, così ci si riferiva per denominare gli esseri umani nei lager, doveva essere sotto controllo. L’annichilimento era allora il riverbero di una negazione di umanità, si trattava di una reificazione strategica e criminale. Dopo la seconda guerra mondiale, il lento processo di ricostruzione del tessuto sociale, nei paesi europei, è stato possibile solo grazie al rinnovamento dei principi di democrazia, libertà e giustizia ed in Italia dalla nostra Costituzione nata sul sangue di quanti hanno combattuto per la libertà contro la dittatura e la barbarie nazifascista. Oggi più che mai dobbiamo ripensare alla propria vita con coraggio e speranza. È il senso più profondo del 25 aprile 2020: si celebrano i valori della Resistenza ma si va oltre. La festa della Liberazione stavolta è un richiamo forte alla ricostruzione morale e materiale dell’Italia devastata dalla pandemia. C’è un’analogia con quello che accadde 75 anni fa. Perché il Covid, come la guerra, ci suggerisce una domanda: qual è il vero bene per l’uomo? Oggi troppo spesso, in ogni ambito, non si parla più di esseri umani ma di risorse, di indicatori o di soglie, insomma di astratti numeri rendendo tutto asettico e svilendo la disgnità umana. Stiamo attenti se perdiamo l’essere umano perdiamo la libertà e per questo per uscire dall’emergenza dobbiamo ritrovare il senso del nostro essere umani. Dobbiamo avere la capacità di fermarci in tempo per riflettere su questo: certo, è importante mangiare, vivere in un ambiente sano, lavorare… ma non come all’Ilva di Taranto dove si muore… E poi? Adesso il coronavirus ha messo la politica a nudo. Ora il popolo ha verso la politica un’attenzione maggiore che nel passato. Perché prima si discuteva su tematiche marginali e adesso invece si deve decidere come uscire dalla crisi. E chi avrà la capacità di inventare e di fare, chi salverà veramente il Paese con scelte di sviluppo, sarà riconosciuto ma non chi parlerà male degli altri e basta.

Favria, 17.08.2020 Giorgio Cortese

La bellezza di un sorriso dona un attimo infinito di felicità.

