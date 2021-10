Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Raggiunto ormai con doppia dose l’80% dei vaccinabili, la domanda sorge spontanea: perché il numero di contagi e di decessi continua ad essere così alto, più alto dell’anno scorso quando nessuno era ancora vaccinato?

La risposta «perché la variante Delta è più contagiosa» da sola non basta a spiegare il fenomeno, la differenza rispetto al 2020 è troppo elevata. C’è dell’altro, e per tentare di capire occorre partire dalla fascia d’età maggiormente “immunizzata”: gli anziani, dove la percentuale di vaccinati raggiunge il 90%, e che in prospettiva – con il prosieguo delle vaccinazioni – può anticipare cosa accadrà nelle prossime settimane anche alla popolazione più giovane.

Ebbene: tra i “positivi” ultra60enni rilevati tra agosto e settembre, due terzi sono vaccinati (dati Iss). La causa è l’ormai famoso “paradosso” (essendoci tantissimi vaccinati, ne consegue ce ne siano tanti anche tra i “positivi”), ma per comprendere cosa sta accadendo nel Paese occorre guardare non alla causa ma all’effetto: ciò significa che in giro c’è un sacco di gente – tra gli over 60, ma anche nelle altre fasce di età – che è “positiva”, magari inconsapevolmente, ma che essendo dotata di green pass può andare ovunque: al ristorante, allo stadio, al cinema e a teatro, ai in palestra, in piscina, all’università ecc., e che quindi quotidianamente porta il virus in ambienti che i decreti del governo e la narrazione mainstream descrivono come “protetti” ma che in realtà non lo sono.

Si consideri poi che, se dai dati emerge che i vaccinati “positivi” sono i due terzi del totale, molto probabilmente la loro percentuale è ben più alta. Sì, perché i non vaccinati, se vogliono andare in luoghi in cui c’è altra gente, devono prima sottoporsi al tampone che consente loro di avere libertà per 48 ore: quindi, se c’è qualche “positivo” tra i non vaccinati, viene “beccato” subito e messo in isolamento. I vaccinati, invece, di tamponi non ne fanno praticamente più, perché hanno in tasca un green pass – magari rilasciato sei o nove mesi fa – che permette loro di accedere a tutti i luoghi e servizi: quindi, siccome non si “tamponano” più, è molto più difficile individuare, tra loro, quelli “positivi”; quando accade – cioè quando sono costretti a fare il tampone – è perché i sintomi del Covid sono ormai evidenti, ma nel frattempo hanno portato il virus in giro ovunque e magari contagiato altre persone.

Con il passare dei giorni risulta quindi sempre più evidente che, per tentare di arginare la diffusione del virus, continuare a discriminare le persone («tu puoi entrare, tu resti fuori») tra chi ha il green pass e chi ne è sprovvisto… non ha alcun senso. L’introduzione del green pass è stata un modo surrettizio per costringere la gente a vaccinarsi senza introdurre formalmente l’obbligo vaccinale, ma ora – con tutti questi vaccinati “positivi” – si sta trasformando in un boomerang, un lasciapassare per il virus.

C’è da sperare che prima o poi il governo capisca che la pandemia si contiene individuando e isolando chi porta in giro il virus, non lasciando assoluta libertà di movimento a chi porta in giro un certificato vaccinale e in molti casi, insieme a quello, anche il virus.

