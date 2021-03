Ma che cavolo di politica è quella che pone le regole e poi beatifica chi a quelle regole non vuole starci?

Qualche inconfutabile considerazione dopo un anno di didattica a distanza. La prima, fondamentale: la DAD non è un nuovo modo di fare scuola o un’alternativa alle lezioni tradizionali. È una soluzione temporanea, il meglio che si potesse fare, in una situazione di emergenza, così come un senso unico alternato [...]





