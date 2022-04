Luvertin o laurtin.

In piemontese il luvertin è l’asparago selvatico. In milanese, leurtis, bresciano, loertis, emiliano luvertis. Tutte queste parole derivano dal latino volgare lupurticium a sua volta da lupiurticam, ortica del lupo, da li si è incrociata con la parola latina voltulare, che avvolge, per la sua abitudine a strangolare le piante su cui si arrampica, proprio come un lupo con le sue prede. La parola inglese hop, che volgarmente significa luppolo, sembra voce proveniente dalla Germania e derivativa dalla parola olandese hoppe, di origine etimologica incerta Appena si parla di luppolo, viene in mente la birra. Sono infatti i fiori del luppolo a conferire alla birra il suo caratteristico sapore amarognolo, a renderla limpida e con una schiuma consistente oltre che ad agire come conservante naturale. Ninkasi, sumerico, signora che prepara birra era l’antica divinità sumera patrona della birra. Suo padre er Enki, dio dell’acqua, e sua madre era Ninti, la regina dell’apsu o in accadico abzu, le acque profonde e primordiali e la leggenda vuole che sia nata da una fresca acqua frizzante. Il luppolo era noto agli antichi Egizi per le sue proprietà terapeutiche. Interessante come i Romani appena dopo aver conquistato la Britannia iniziarono ad impiegare il luppolo nelle loro bevande assieme al rosmarino, mirto, maggiorana, menta, camomilla e fieno. Il tempo e i gusti dei nostri antenati selezionarono proprio il rampicante amaro come loro preferito, mettendolo sulla buona strada per apparire nei monasteri qualche secolo più tardi. Tracce dell’impiego di questa pianta ci sono anche in alcuni testi di medicina cinese. Attorno al ‘500 il luppolo cominciò ad essere di fondamentale importanza per le economie europee, al punto che superò per importanza, e non per breve periodo, il commercio di vino e olio, tanto da venire venduto e acquistato abbondantemente in tutto l’occidente. Ed è proprio nel 1516 che il duca Guglielmo IV di Baviera emanò quella che ancora oggi è conosciuta come Legge di purezza, il cui contenuto sanciva l’utilizzo esclusivo per i birrari di acqua, orzo e luppolo. Il luppolo selvatico è un rampicante che si trova molto facilmente nelle nostre campagne lungo le rive dei fossi e sui cespugli dei terreni incolti, spesso in promiscuità con i rovi. Gli apici più teneri, della lunghezza di una quindicina di centimetri, si raccolgono in primavera e, una volta lessati o cotti al vapore, sono deliziosi semplicemente saltati in padella oppure utilizzati per preparare risotti e frittate. Quindi possiamo approfittare di una passeggiata nei campi per portarci a casa un’erba spontanea davvero preziosa in cucina e per preparare un piatto antico, semplice e sorprendente.

Favria, 12.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Gli auguri di Pasqua generano un privilegiato atto di speranza. La gioia della rinascita fortifica il desiderio. Padre nostro uniscici nella pace il prossimo come simbolo d'ulivo e promessa di felicità. Felice martedì

